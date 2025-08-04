ChatGPT rekor koşusunu sürdürüyor

OpenAI’ın geliştirdiği yapay zekâ destekli sohbet uygulaması ChatGPT, rekor büyüme trendini sürdürüyor. Şirketin açıklamasına göre, uygulama bu hafta itibarıyla 700 milyon haftalık aktif kullanıcıya ulaşmak üzere. Mart ayı sonunda 500 milyon kullanıcı seviyesine çıkan ChatGPT, sadece dört ay içinde 200 milyon yeni kullanıcı daha kazandı.

OpenAI’ın ChatGPT uygulamasından sorumlu başkan yardımcısı Nick Turley, X platformunda yaptığı açıklamada, uygulamanın geçen yıla kıyasla dört kat büyüdüğünü belirtti. Turley paylaşımında, “Her gün insanlar ve ekipler daha zorlu problemleri çözmeyi, üretmeyi ve öğrenmeyi sürdürüyor. Büyük bir hafta bizi bekliyor. ChatGPT’yi daha faydalı hale getiren ekibe minnettarız” ifadelerini kullandı.

Bu hızlı yükselişte, Mart ayında GPT-4 modeline dayalı yeni görsel üretim özelliğinin kullanıma sunulması etkili oldu. Nisan başında şirketin COO’su Brad Lightcap, bu özellik sayesinde sadece birkaç gün içinde 130 milyon kullanıcının 700 milyonun üzerinde görsel oluşturduğunu açıkladı.

ABONELİK GELİRLERİNDE ARTIŞ, KULLANIM SÜRESİNDE ZİRVE

Sadece bireysel kullanıcılar değil, kurumsal müşteriler de ChatGPT’ye büyük ilgi gösteriyor. Brad Lightcap, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Haziran ayında 3 milyon olan kurumsal ödeme yapan kullanıcı sayısının Temmuz sonu itibarıyla 5 milyona yükseldiğini duyurdu.

Pazar araştırma şirketi Sensor Tower tarafından yayınlanan son rapora göre, kullanıcılar ChatGPT’yi ayda ortalama 12 gün kullanıyor. Bu süre, yalnızca Google ve X gibi dev platformların gerisinde kalıyor. Aynı rapora göre, 2025’in ilk yarısında kullanıcılar uygulamada günlük ortalama 16 dakika geçiriyor.

ChatGPT’nin etkileyici büyümesi, yalnızca teknolojik gelişmelere değil, aynı zamanda dijitalleşen toplumların bilgiye hızlı erişim arzusuna da işaret ediyor.