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Yapay zeka ChatGPT’nin ücretli planı belli oldu. İşte fiyatı ve belli olan özellikleri

OpenAl tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'in ücretli planı duyuruldu. Cihazın özellikleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 15:13
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ChatGPT’nin ücretli planın fiyatı açıklandı

Yapay zeka ChatGPT’nin ücretli planı belli oldu. İşte fiyatı ve belli olan özellikleri
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Sohbet robotu ChatGPT, 2021 yılında kullanıcılara sunuldu. Yapay zeka ilk çıktığı günlerde yazılım dünyasında oldukça ses getirdi. Birçok soruya cevap verebilen bu robot, daha çok sohbet odaklı ve kullanıcılar tarafından sorulan sorulara, şaşırtıcı cevaplar verebilmesi ile biliniyor.

OpenAl’nin, ChatGPT üzerinden para kazanmak istediği ve bunun için ücretli bir plan sunacağına dair iddialara konu olmuştu. Deneysel amaçlarla kullanılan ücretsiz plana kıyasla daha fazla özellik sunan Professional planı kullanıma sunuldu.

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Aylık 42 dolar olan Professional Plan, size öncelik tanıyarak daha hızlı yanıt almayı sağlar. Diğer taraftan ChatGPT’nin fazla kullanıldığı zamanlarda, yoğunluk sebebiyle yapılan kısıtlamalardan da etkilenmez

.

Ücretli plan henüz tüm ChatGPT kullanıcılarına açılmadı. OpenAl, resmi Discord sunucusu üzerinden yaptığı duyuruyla, Professional Plan kullanmak isteyen kullanıcıların bekleme listesine alınacağını açıkladı ve bunun için bir bağlantı paylaştı.

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