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Chelsea Joao Felix'i açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Portekizli yıldız Joao Felix'i duyurdu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:17
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Chelsea Atletico Madrid'den Joao Felix'i kiraladı

Chelsea Joao Felix'i açıkladı
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Chelsea, Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix'i satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Londra ekibi, 6 aylık kiralama için Atletico Madrid'e 11 milyon euro ödeyecek. Felix'in sezon sonuna kadar olan 6 milyon euro'luk maaşı da tam olarak karşılanacak.

Joao Felix, İngiliz devinin 12. Portekizli oyuncusu oldu.


ATLETICO, 125 MİLYON EURO'YA ALDI
Atletico Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan 125 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Joao Felix, 131 maçta 33 gol attı.

24 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Takımı ile 28 maçta 4 golü bulunuyor.

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