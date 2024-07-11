Chelsea, Baltimore'u bedavaya kaptı

Kadrosun fazla sayıda hücum oyuncusu bulunduran Chelsea'nin transferde savunma ve orta sahaya ağırlık vermesi beklenirken Fransız menajer Sonia Bompastor'un ısrarı sonucunda Baltimore takıma katıldı.

PSG Futbol Akademisi'nde yetişen Baltimore, A takımla çıktığı ilk maçtan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kadın futbolunun önemli isimlerinden olan Baltimore, PSG'de geçirdiği on yıl boyunca 200'den fazla maça çıktı.

Kariyerinde bir Fransız Lig şampiyonluğu ve üç Fransız Kupası dahil olmak üzere çok sayıda kupa bulunan yıldız, ilk profesyonel maçına 2016 yılında henüz 16 yaşındayken çıkmıştı.

2020-21 sezonunda Fransa 1. Ligi'nin Yılın Genç Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.