Chelsea, Crystal Palace'ı gole boğdu

Crystal Palace, WSL'deki Chelsea karşısında umut veren bir ilk yarı geçirmiş olsa da, maçı 7-0 kaybetti. Selhurst Park'ta oynanan bu London derbisinde, Chelsea'nın güçlü kadrosu ve etkili futbolu, Palace’ın bu sezonki ikinci ağır yenilgisini almasına neden oldu. Maçta Aggie Beever-Jones, Lucy Bronze, Lauren James, Guro Reiten, Nathalie Björn ve Catarina Macario'nun attığı goller Chelsea'nın gol atma kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Crystal Palace, geçen sezonki başarılı çıkışını sürdürebilmek için daha fazla çalışmak zorunda.

BAŞLAMA KADROLARI

Crystal Palace:

Yañez; Veje, Gibbons, Cato, Everett, Blanchard, Green, Riley, Gejl, Woodham, Stengel

Chelsea:

Hampton; Bronze, Bright, Björn, Lawrence, Cuthbert, Nüsken, Reiten, James, Kaneryd, Beever-Jones

İLK YARIDA NELER OLDU?

Bompastor’un güçlü Chelsea kadrosu, maçın başlama düdüğünden itibaren ev sahibi takıma baskı yapmaya başladı. Crystal Palace, topa sahip olmadığında beşli bir savunma hattı kurarak savunma yaptı. Ancak fırsatlar doğduğunda, hızlı ataklarla rakiplerine karşı tehlikeler yaratmaya çalıştılar.

Maçın 12. dakikasında James, kaleyi yokladı fakat gol geçersiz sayıldı. Chelsea'nin 10 numarası, ceza sahasının dışından güçlü bir şut gönderdi, ancak hakem, Crystal Palace’lı Mille Gejl’in başı ile ilgili yaşadığı kısa süreli sakatlık nedeniyle düdüğünü çaldı.

Hemen ardından, Hannah Hampton'ın kötü bir pası, Indiah-Paige Riley tarafından kapıldı. Ancak Riley’nin ikinci dokunuşu, Chelsea kalecisine teslim oldu ve önemli bir fırsat kaçmış oldu.

Palace, final üçüncü bölgesinde kısa bir süre bulunduktan sonra topu kaybetti. Johanna Rytting Kaneryd’in ilerleyişi, Beever-Jones’a pas vermesiyle sonuçlandı ve genç Chelsea forveti, 39. dakikada topu ağlarla buluşturdu.

Eagles, yarım zamanın sonlarına yaklaşırken eşitliği sağlama çabasında Gejl'in Riley'e yaptığı asist ile çok yaklaştı; ancak Blanchard’ın vuruşu direğin dibinden auta gitti. Palace, devreyi 1-0 geride kapattı.

İKİNCİ YARIDA CHELSEA'NIN BASKISI

İkinci yarıya Chelsea daha güçlü bir başlangıç yaptı. Zaman zaman iyi mücadele eden Crystal Palace, Chelsea'nın 48. dakikada Bronze ile 2-0 öne geçmesine engel olamadı. Katrine Veje, Ashley Lawrence tarafından yapılan bir ortayı temizlemeye çalıştı fakat Bronze, fırsatı değerlendirerek mükemmel bir şut attı.

Bompastor, Mayra Ramírez’i oyuna alarak takıma daha fazla güç katmak istedi. Ramírez, James'e mükemmel bir pas gönderdi ve James, topu uzak köşeye yerleştirerek 58. dakikada durumu 3-0 yaptı.

Crystal Palace, daha fazla gol yememek için savaştı fakat Chelsea, oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti. 74. dakikada Chelsea'nın yedek oyuncularından biri olan Macario, Wieke Kaptein’i iyi bir şekilde topla buluşturdu. Kaptein, Guro Reiten’i gördü ve Reiten, topu kolayca ağlara gönderdi.

CHELSEA'NIN FARKLI GALİBİYETİ

dakikada Chelsea, bir köşe vuruşundan faydalanarak dördüncü golü buldu. Yine Macario’nun köşe atışı, Nathalie Björn’ün önüne düştü ve Björn, topu Palace’ın savunmasının arasından geçirerek kaleye gönderdi.

Maçın 90. dakikasında Chelsea, 6. golü buldu. Sandy Baltimore, Bompastor’un kadro derinliğini kanıtlayarak Reiten’i buldu ve Reiten, kolay bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Crystal Palace, WSL devlerine karşı mücadelede yıpranmıştı.

Maç sona yaklaşırken, Macario, Ramírez için bir asist yapmaya çalıştı ama Ramírez’in şutu engellendi. Ancak Macario, 95. dakikada topu kendi alarak Chelsea'ye 7. ve son golünü kazandırdı.

Crystal Palace, bu maçı kaybetmesine rağmen gösterdiği çaba ile geleceğe umutla bakmak zorunda. Önümüzdeki hafta Leicester City ile karşılaşacak olan Palace’ın, bu ağır yenilginin ardından toparlanması gerekiyor. Öte yandan Chelsea, ardı ardına ikinci galibiyetini almanın mutluluğuyla, Kingsmeadow’da Manchester United ile karşılaşmak için hazırlıklara başlayacak.