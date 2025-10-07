Chelsea, Liverpool'u böyle devirdi: Gerçek bir takım çalışması!

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi takım, 14. dakikada Moises Caicedo'nun golüyle öne geçti. Kırmızılar, 63. dakikada Cody Gakpo ile skoru eşitledi.
Chelsea'nin galibiyet golünü 90+5. dakikada Estevao attı.
Estevao'nun golü organize bir atakla geldi. Kaleci Sanchez'in vuruşuyla başlayan atakta 11 oyuncu da topa dokundu.
Atağın videosu Premier Lig'in sosyal medya hesabından "Gerçek bir takım çalışması" notuyla paylaşıldı.
True teamwork in the build-up to Estevao's winner ???? pic.twitter.com/pJjJnmi4WZ— Premier League (@premierleague) October 6, 2025