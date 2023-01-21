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Noni Madueke Chelsea'de

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Hollanda'nın PSV takımından İngiliz futbolcu Noni Madueke'yi kadrosuna kattı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 12:46
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Chelsea, PSV'den Noni Madueke'yi transfer etti

Noni Madueke Chelsea'de
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İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Noni Madueke ile 7,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Madueke'nin kontratında bir yıl uzatma opsiyonu bulunduğu da belirtildi.

İngiltere basınında transferin 30,7 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Crystal Palace ve Tottenham altyapılarında yetişen genç futbolcu, 2018'de PSV'ye imza attı. 

İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev yapan Madueke, PSV'nin A takımında 80 maça çıktı ve 20 gol kaydetti.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Chelsea, daha önce David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoit Badiashile, Joao Felix ve Mykhailo Mudryk'i transfer etmişti.

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