Chelsea'de Abramoviç laneti

Kulübün yeni ABD'li sahibi Clearlake Capital Group'un, 10 milyar dolarlık riskli bir borç yükü altında olduğu bildiriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonucu oligarklara yönelik yaptırımlarla zor günler geçiren Chelsea, şimdi de ABD'li sahibinin yüksek riskli borçları nedeniyle krizle karşı karşıya.

Clearlake Capital Group'un 10 milyar dolarlık riskli borcu bulunması ve fonun Chelsea'ye yüksek maaşlı kontratlar sunmasıyla eleştirilerin odağında yer aldı.

Sorunların, fonun temel işleyişindeki belirsizliklerden kaynaklandığı görülüyor.

Bloomberg'in raporuna göre, Kaliforniya merkezli şirket, son fonu için yatırımcı portföyü oluştururken, yüksek değerlemelerle yapılan satın almaların sorgulanması gibi, Chelsea'deki yüksek maaşlı kontratlar gibi eleştirilere maruz kaldı.

2020'de, Clearlake altıncı amiral gemisi fonu için yatırımcı taleplerini geri çevirdi ve geçmişte emeklilik fonları ve sigorta şirketleri gibi yatırımcılara yüksek getiriler sunmuştu.

Ancak, 7 milyar dolardan fazla topladığı altıncı fon sonrasında piyasa koşullarının değişmesiyle şirket zor durumda kaldı. Yüksek değerlemelerle işletmeleri satın alıp borçlandıran şirket, ABD'deki sıkılaşma politikaları nedeniyle ağır faiz yükleriyle karşı karşıya kaldı.

Bloomberg'in Haziran sonu verilerine göre, Clearlake portföy şirketleri arasında en yüksek riskli borca sahip firma olarak göze çarpıyor.