Chelsea’den ayrılacak ilk isim belli oldu

Londra ekibinin Mauro Pochettino’yu takımın başına getirmesinin ardından yolların ayrılacağı ilk isim belli oldu. Devre arasında Atletico Madrid’den kiralanan Joao Felix yeni teknik direktörden veto yiyen ilk isim oldu.

GELECEĞE DAİR BİR ŞEY PLANLAMADIK

İspanyol basınına konuşan Atletico Madrid başkanı Enrique Cerezo, “Chelsea bize oyuncuyu gelecek sezon kadroda tutmayacağız diye bilgi yolladı, kendisi buraya dönecek. Geleceğe dair bir şey planlamadık ne olacağını hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Premier Lig ekibinde 20 maça çıkan Joao Felix 4 gollük katkı verdi.