Chelsea’den İzmir’e geldi. Transferin son gününe damga vurdu

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Chelsea’den İzmir’e geldi. Transferin son gününe damga vurdu

Süper Lig’de transfer döneminin sona erdiği saatlere damga vuran gelişme İzmir’den geldi. Göztepe, Chelsea forması giyen Fofana’yı kadrosuna kattı.

Süper Lig’de yaz transfer dönemi dün gece sona erdi. Transferin son saatleri oldukça hareketli geçti. Transfer döneminin bitişine damga vuran gelişme İzmir’den geldi. Göztepe, Chelsea forması giyen David Datro Fofana’yı kadrosuna kattı. Fildişi Sahili Milli Takımı forması giyen 21 yaşındaki forvet, İngiliz ekibinden 1 yıllığına kiralandı. Kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Göztepe’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"David Datro Fofana, Molde FK formasıyla Lig'de ve Avrupa kupalarında 24 gol attıktan sonra, 2023 yılında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea FC'ye transfer olmuş ardından 2023-24 sezonunda Union Berlin ve Burnley FC takımlarında başarılı kiralık dönemler geçirerek 6 gol kaydetmiştir. David Datro Fofana'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

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