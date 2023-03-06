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Graham Potter'dan flaş Kante açıklaması. Takıma dönüyor mu

Chelsea Teknik Direktörü Graham Potter, Kante hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 18:59
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Chelsea'nın patronundan flaş açıklamalar

Graham Potter'dan flaş Kante açıklaması. Takıma dönüyor mu
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Sürdürdüğü kötü gidişattan sonra son alınan Leeds United galibiyeti ile sonlandıran Chelsea'de teknik direktör Graham Potter, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Leeds galibiyetinden bahseden Potter: "Kazandığımız için mutluyuz.Hafta sonu aldığımız karşılama ve destek harikaydı" dedi.

Sakatlığı dolayısıyla takımdan uzun süre uzak kalan Fransız yıldız N'Golo Kante hakkında konuşan Potter
“Bu karmaşık bir durum. Çünkü Kante sahalardan çok uzun bir süre uzak kaldı. Üst düzey futbol oynaması için ve onu tekrar hızlandırmanın yolu antrenman ile kondisyon eksikliğini kapatması gerekir. Yakında herhangi bir zamanda 90 dakika boyunca doğrudan giremeyecek. Yedek girecek." diye ekledi.

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