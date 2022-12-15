Chelsea şokta: Golcü futbolcusu sezonu kapattı

İngiltere Premier Ligi devi Chelsea'nin yıldız oyuncusunun sezonu kapattığı açıklandı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada Aston Villa ile yapılan hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan Arnavut futbolcu Armando Broja'nın ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.



Arnavutluk Milli Takımı’nın da formasını giyen Broja’nın ameliyat olacağı ve sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi.