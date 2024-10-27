Chelsea'nin yıldızı Newcastle'yi de boş geçmedi

Chelsea, sezona etkileyici bir başlangıç yaparak Newcastle karşısında Cole Palmer'ın sezonun yedinci golüyle zafer kazandı. İkinci yarının hemen başında, Palmer’ın ceza sahası çizgisinden çektiği sert şut Newcastle kalecisi Nick Pope'u mağlup ederek Chelsea'ye üstünlüğü getirdi. İlk golü ise 18. dakikada, Palmer'ın güzel bir pasıyla Pedro Neto’nun hazırladığı pozisyonda Nicolas Jackson kaydetti. Newcastle, 14 dakika sonra Alexander Isak'ın yakın mesafeden tamamladığı vuruşla skoru eşitledi.

Maçın Kilit Anları ve Tartışmalı Kararlar

Karşılaşmanın sonlarına doğru Newcastle tekrar tehlike yarattı. Isak, Chelsea kalecisi Robert Sanchez'i çalımlayarak ceza sahasına girdi, ancak topu kaleye yönlendirme şansını kullanamadı. Chelsea'nin bir penaltı itirazı da hakem tarafından VAR incelemesi sonrası reddedildi; Christopher Nkunku'nun ceza sahasında düşmesi ilk etapta penaltı olarak değerlendirilmiş ancak sonrasında iptal edilmiştir.

Bu sonuçla Chelsea, ligde dördüncü sıraya yükseldi ve bu galibiyetle Enzo Maresca yönetimindeki güçlü performansını sürdürdü. Arsenal'in ilerleyen saatlerde Liverpool karşısında alacağı sonuç, Chelsea'nin pozisyonunu belirleyecekti. Maresca'nın yönetiminde ilk dokuz maçta beş galibiyet elde eden Chelsea, sadece Manchester City ve Liverpool'a yenildi. Newcastle ise, ligdeki son beş maçından galibiyet alamayarak 12. sıraya geriledi.

Chelsea’nin Golcüleri Formda

Chelsea, geçen sezon fırsatları gole çevirmekte zorlanıyordu ancak bu sezon özellikle evinde etkili bir hücum performansı sergiliyor. Son yedi iç saha maçında 19 gol atan Chelsea'nin en dikkat çeken ismi, üst üste başarılı gollerle dikkat çeken Palmer oldu. Newcastle karşısında attığı golle 24 maçta 20. golünü kaydeden Palmer, Chelsea’nin en formda isimlerinden biri haline geldi. Diğer yandan Jackson da düzenli olarak gol buluyor ve Newcastle savunması için sürekli bir tehdit oluşturdu. Chelsea'nin üst sıraları hedefleyen bu istikrarlı golcüleri, takımın bu sezonki başarısında kilit rol oynuyor.

Newcastle’da Sıkıntılar Sürüyor

Newcastle, geçen sezon hem Avrupa hem de ligde yoğun tempoya ayak uydurmakta zorlanmış ve sakatlıklar nedeniyle istediği başarıyı yakalayamamıştı. Bu sezona umutlu başlayan Newcastle, ligdeki son beş maçında iki beraberlik ve üç mağlubiyet alarak kötü bir grafik çizdi. Wolves'a karşı aldıkları 15 Eylül tarihli galibiyetin ardından Premier Lig’de galibiyet yüzü göremediler. Isak'ın Chelsea'ye karşı attığı gol, Newcastle’ın yaklaşık yedi saatlik gol hasretine son verirken takımın genel gol yollarındaki sıkıntısını gözler önüne serdi. Eddie Howe'un öğrencileri, Premier Lig'de yeniden galibiyet serisini yakalamak zorunda.