Chery marka otomobilin Mayıs ayı fiyatları açıklandı. Listeye bakan bir daha bakıyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, dolar kuru ve çip krizi nedeniyle otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor.

Otomobiller fiyat listelerini paylaşırken Chery de 2023 Mayıs ayına ilişkin güncel fiyat listesini duyurdu. Fiyatlarda ortalama 50 bin TL'lik artuş net görülüyor.

Geçtiğimiz Mart ayında 7 kişilik Chery Tiggo 8 Pro'nun başlangıç fiyatı lansmana özel olarak 1.050.000 TL olarak açıklanmıştı. Mayıs ayında artık bu fiyat 1.100.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Bir üst versiyonun fiyatı ise 1.200.000 TL seviyesinde. Chery Omoda 5'in fiyatı 860 ila 980 bin TL aralığında değişirken Tiggo 7 Pro da 875 bin TL başlangıç fiyatıyla satışta.

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