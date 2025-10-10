Türkiye'de her hangi bir distribütör ile anlaşması olmadığından modellerinin fiyatlarını istediği gibi düşürebilen Çinli Chery yeni gümrük vergisi oranlarını kendi lehine kullanan en başarılı marka oldu.

Elbette bu işten en karlı çıkanlar otomobile daha uygun fiyata ulaşmak isteyen halkımız.

İşte Chery indirimli fiyat listesi

Chery Tiggo 8 Pro Max İntelligent

Liste fiyatı : 2.385.000 TL / Kampanyalı fiyatı 2.180.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro Max Exceptional

Liste fiyatı : 2.750.000TL / Kampanyalı fiyatı : 2.385.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max İntelligent

Liste Fiyatı : 2.250.000 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.950.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max Exceptional

Liste Fiyatı : 2.325.000 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.999.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max Exceptional Black Edition

Liste Fiyatı : 2.385.000 TL / Kampanyalı fiyatı : 2.200.000 TL

Chery Omoda 5 Pro İntelligent

Liste Fiyatı : 2.145.000 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.795.000 TL

Chery Omoda 5 Pro Exceptional

Liste fiyatı : 2.220.000 TL / Kampanyalı Fiyatı : 2.220.000 TL