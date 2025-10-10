Türkiye'de her hangi bir distribütör ile anlaşması olmadığından modellerinin fiyatlarını istediği gibi düşürebilen Çinli Chery yeni gümrük vergisi oranlarını kendi lehine kullanan en başarılı marka oldu.
Elbette bu işten en karlı çıkanlar otomobile daha uygun fiyata ulaşmak isteyen halkımız.
İşte Chery indirimli fiyat listesi
Chery Tiggo 8 Pro Max İntelligent
Liste fiyatı : 2.385.000 TL / Kampanyalı fiyatı 2.180.000 TL
Chery Tiggo 8 Pro Max Exceptional
Liste fiyatı : 2.750.000TL / Kampanyalı fiyatı : 2.385.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro Max İntelligent
Liste Fiyatı : 2.250.000 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.950.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro Max Exceptional
Liste Fiyatı : 2.325.000 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.999.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro Max Exceptional Black Edition
Liste Fiyatı : 2.385.000 TL / Kampanyalı fiyatı : 2.200.000 TL
Chery Omoda 5 Pro İntelligent
Liste Fiyatı : 2.145.000 TL / Kampanyalı fiyatı : 1.795.000 TL
Chery Omoda 5 Pro Exceptional
Liste fiyatı : 2.220.000 TL / Kampanyalı Fiyatı : 2.220.000 TL