Chevron'un kârı beklentilerin altında kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Chevron'un kârı beklentilerin altında kaldı

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden olan Chevron'un bilanço açıkladı.

Chevron'un net kârı ise 2024’ün ikinci çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 26 azalışla 4,4 milyar dolara indi.

Şirket, 2023’ün aynı döneminde 6 milyar dolarlık kâr açıklamıştı.

Chevron'un 2023’ün ikinci çeyreğinde 3,20 dolar olan hisse başına net kârı 2024’ün aynı döneminde 2,43 dolara indi.

Şirketin geliri ise 2024’ün ikinci çeyreğinde 51,2 milyar dolar olarak belirlendi. Chevron'un geliri 2023’ün aynı döneminde 48,9 milyar dolar olmuştu.

Chevron'un kârı bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kalırken, geliri tahminlerin üzerinde açıklandı.

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