Chidimma Adetshina muradına erdi

23 yaşındaki güzel, Instagram hesabından paylaştığı videoda yüzünde kocaman bir gülümsemeyle "Afrika'nın en prestijli güzellik yarışmasına katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Adetshina bu yıl Güney Afrika Güzeli yarışmasına katılmış ancak yabancı düşmanlığı içeren tepkilerin hedefi olunca yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Güney Afrika vatandaşı olmasına rağmen babasının Nijeryalı, annesinin ise Mozambik kökenli olması nedeniyle başvuruda bulunup bulunamayacağı sorgulanıyordu.

İçişleri Bakanlığı, Güney Afrika Güzellik Yarışması organizatörlerinin talebi üzerine Adetshina hakkında soruşturma başlattı ve Bayan Adetshina'nın annesinin Güney Afrika vatandaşlığı almak için "kimlik sahtekarlığı" yapmış olabileceğini belirtti.

Miss Universe Nijerya, Adetshina'ya bir davet göndererek, "güzellik dünyasındaki yolculuğunun henüz bitmediğini" söyleyerek yarışmaya katılmasını istedi.

Adetshina'nın "babasının memleketini uluslararası alanda temsil edebileceği" de eklendi.

Adetshina'nın Nijerya vatandaşı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Miss Universe Nijerya'nın galibi, ülkesini prestijli Miss Universe yarışmasında temsil edecek.

Miss Adetshina, Miss Universe Nijerya'yı kazanırsa, Kasım ayında Miss Universe'de Miss Le Roux ile karşılaşacak.