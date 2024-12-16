Chido Kasırgası Mayotte Adası'nı yerle bir etti: Yüzlerce ölü var

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Chido Kasırgasının vurduğu Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'de, yüzlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği açıklandı.

Chido Kasırgası'nın ardından ev ve iş yerlerinin yıkıldığı Hint Okyanusu'ndaki Mayotte Adası'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

chido-kasirgasi-mayotteyi-vurdu-yuzlerce-olu-var-yenicag-1.jpg

Mayotte Valisi François-Xavier Bieuville, resmi kayıtlarda şu an için 14 olan can kaybı sayısının yüzlerce olabileceğini, hatta bine yaklaşabileceğini açıkladı.

chido-kasirgasi-mayotteyi-vurdu-yuzlerce-olu-var-yenicag-2.jpg

Fransız ana karasından ve komşu koloni Reunion’dan adaya 800’den fazla kurtarma ekibi gönderildi.

Rafael Kasırgası bir ülkeyi elektriksiz bıraktı! Meksika'ya ilerliyorRafael Kasırgası bir ülkeyi elektriksiz bıraktı! Meksika'ya ilerliyor

chido-kasirgasi-mayotteyi-vurdu-yuzlerce-olu-var-yenicag-3.jpg

Gensoru önergesi ile düşürülen ancak yeni hükümet kurulana kadar görevde kalmayı sürdürecek Michel Barnier hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun, bugün Mayotte’ye ziyaret gerçekleştirmesi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bakanlıklar arası bir kriz masası oluşturması bekleniyor.

Helene Kasırgası'nda kaybolan 81 kişiden ses yokHelene Kasırgası'nda kaybolan 81 kişiden ses yok

chido-kasirgasi-mayotteyi-vurdu-yuzlerce-olu-var-yenicag-4.jpg

14 Aralık'ta Ada'yı vuran saatteki hızı 220 kilometreyi aşan kasırga, maddi zarara yol açmış, binalar ve derme çatma çok sayıda ev yıkılmıştı.

chido-kasirgasi-mayotteyi-vurdu-yuzlerce-olu-var-yenicag-5.jpg

Ada'daki bazı okul binaları, başkent Mamoudzou'daki hastane binası ve Mamoudzou Limanı da zarar gören yerler arasında bulunuyor.

Milton Kasırgası'nda mahsur kalanlara polis yardımıMilton Kasırgası'nda mahsur kalanlara polis yardımı

chido-kasirgasi-mayotteyi-vurdu-yuzlerce-olu-var-yenicag-6.jpg

chido-kasirgasi-mayotteyi-vurdu-yuzlerce-olu-var-yenicag-7.jpg

chido-kasirgasi-mayotteyi-vurdu-yuzlerce-olu-var-yenicag-8.jpg

Milton Kasırgası'nda mahsur kalanlara polis yardımıMilton Kasırgası'nda mahsur kalanlara polis yardımı

Son Haberler
Asgari ücrette kritik görüşme sona erdi: İkinci toplantıdan da rakam çıkmadı
Asgari ücrette kritik görüşme sona erdi: İkinci toplantıdan da rakam çıkmadı
2. Şırnak Kitap Günleri başladı
2. Şırnak Kitap Günleri başladı
Hazine'den yüzde 43,85 faizle dev borçlanma
Hazine'den dev borçlanma
Vatandaş bu sene gramla alıyor. Geçen yıl kilosu 600 liraydı
Vatandaş bu sene gramla alıyor. Geçen yıl kilosu 600 liraydı
Edirne'de çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Edirne'de çakmakla oynayan çocuk evi yaktı