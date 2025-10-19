Türkiye'nin gündemine Fenerbahçe'ye forma ve stat sponsoru olması ile oturan Chobani markasının sahibi ve CEO'su Hamdi Ulukaya, dev yatırım ile servetini önemli ölçüde artırdı.

Ulukaya'nın markası 650 milyon dolar yatırım alarak değerlemesini 20 milyar dolara yükseltti.

Yatırım ile birlikte Ulukaya'nın net servetinin 13,5 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ CHOBANİ

Forbes'un "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"nde yüzlerce basamak atlamasına neden olan bu gelişme, "En zengin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" sıralamasını da değiştirdi.

Zirvenin istikrarlı sahibi olan gıda devi Ülker markasının sahibi Murat Ülker, yerini Hamdi Ulukaya'ya bıraktı.

Hamdi Ulukaya

Hamdi Ulukaya, güncel verilere dayandırılan 13,5 milyar dolarlık serveti ile "En zengin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" unvanını aldı. Murat Ülker'in son olarak bilinen serveti 5,4 milyar dolardı.

YATIRIM HEDEFLERİ

Chobani, aldığı yatırımı ABD’nin New York eyaletine bağlı Rome kentinde kurulacak üçüncü süt ürünleri fabrikasının inşası ve Idaho’daki Twin Falls tesisinin kapasite artışı için kullanmayı planlıyor.

Şirket bu yıl yaptığı açıklamada ABD'deki üçüncü süt ürünleri tesisini inşa etmek için 1.2 milyar dolar, İdaho'daki tesisini genişletmek içinse 500 milyon dolar büyüklüğünde yatırım yapacağını duyurmuştu.

Ulukaya, yatırımla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yatırım, yalnızca finansman anlamına gelmiyor. Yıllardır ortaya koyduğumuz vizyonun ve emeğin bir kanıtı" ifadelerini kullandı.

MARKANIN HİKAYESİ

ABD merkezli yoğurt markası Chobani, 2005 yılında Türk girişimci Hamdi Ulukaya tarafından kuruldu.

Chobani, kısa sürede Amerika pazarında "Greek yogurt" (Yunan yoğurdu) ürünü ile önemli bir yer edindi.

Chobani, bu yıl Fenerbahçe'ye forma ve stat sponsoru olması ile Türkiye gündemine oturmuştu.