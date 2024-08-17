Chopra hedef yükseltti

Neeraj Chopra en son Olimpiyat madalyası kazandığında, aylarca tebrik edilmiş ve ülkesi Hindistan'da gezmedik şehir bırakmamıştı.

Söz konusu etkinlikler başarılı sporcunun kurtulmasının biraz zaman aldığını itiraf ettiği önemli bir kilo alımıyla sonuçlandı. Bu sefer, Tokyo sonrası dersler ve Paris'teki gümüş madalyanın ardından zirveye geri dönme arzusu onu doğrudan işine geri döndürdü.

26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Klaus Bartonietz ve fizyoterapist Ishaan Marwaha eşliğinde İsviçre'nin Magglingen kentindeki üssünde antrenmanlara geri döndü ve Brüksel'deki Finaller de dahil olmak üzere önümüzdeki üç Diamond League etkinliğinde yer almayı umuyor.