CHP 20 yıldır yönettiği kalesini kaybedebilir. Son anket soğuk duş etkisi yarattı

Kaynak: Haber Merkezi
CHP 20 yıldır yönettiği kalesini kaybedebilir. Son anket soğuk duş etkisi yarattı
ORC'nin Edirne için yaptığı anketin sonuçlarına göre Edirne Belediyesi'ni yöneten CHP, üçüncü sıraya geriledi.

ORC Araştırma, Edirne Belediye Başkanlığı seçimi için yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre AKP, ilk kez Edirne Belediyesi'ni kazanabilir. Yapılan ankette AKP'nin adayı Belgin İba yüzde yüzde 30,3 ile ilk sırada yer alırken daha önce 3'ü CHP'den toplam 4 kez belediye başkanı seçilen ve bu seçimde İYİ Parti'den aday gösterilen Hamdi Sedefçi yüzde 28 oyla ikinci sırada yer aldı.

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20 yıldır Edirne'de belediye seçimlerini kazanan CHP'nin adayı Gencan Akın ise yüzde 23,7 ile üçüncü oldu.

7-8 Mart'ta 1340 katılımcı ile yapılan ankette kararsızların oranı yüzde 12,6 olarak ölçüldü.

2019'daki yerel seçimlerde İYİ Parti'nin destek verdiği CHP adayı yüzde 44,8 ile seçimi kazanırken AKP-MHP ittifakı yüzde 40,8 oy almıştı.

Bu seçime İYİ Parti'nin adayı olarak giren Hamdi Sedefçi ise 1989'da SHP'den, 1994, 2004 ve 2009'da ise CHP'den aday olarak belediye başkanı seçilmişti. Sedefçi, 2014'te DSP'den aday olarak yüzde 10, bir önceki seçimde ise BTP'nin adayı olarak yüzde 7,7 oy almıştı.

Mayıs ayındaki genel seçimlerde ise CHP yüzde 40, AKP yüzde 23, İYİ Parti yüzde 21, MHP ise yüzde 7,6 oy almıştı.

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