CHP adayı Onur Aydın'dan dikkat çeken pankart

İYİ Parti kurucular kurulu üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Onur Aydın yayınladığı reklam filmi ile ilgili tartışmalara yanıt verdi..

CHP adayı Onur Aydın'dan dikkat çeken pankart

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Onur Aydın’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı reklam filmi tartışma konusu oldu.

Reklam filmi hakkındaki sorulara Lokman Hekim’in bir cümlesiyle yanıt verdi.

Aydın şunları söyledi:

“Lokman Hekim diyor ki ‘Selamlaşmayı huy edinin’. Bizler Millet İttifakı bileşenleri olarak toplumun her kesimiyle selamlaşacak ve güzel ülkemizi barış ve kardeşlik hukukuna yakışır şekilde yöneteceğiz. Kırmızı çizgimiz Türk bayrağı ve Atatürk’tür. Toplumsal barışı ve huzuru bozanlara, Türkiye’nin bereketini kaçıranlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizi birçok alanda mahcup eden iktidar çevrelerine 14 Mayıs’ta sandıkta en güzel cevabı vereceğiz. “Ben de geliyorum” reklamı, Türkiye’nin örselenen kardeşlik hukukuna bir göndermeydi. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözüne, söz vermek için böyle bir çalışma yaptık. Size söz Türkiye kazanacak.”

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