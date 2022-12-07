CHP’den 3 bakanlığa flaş sorular. 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi gündeme oturmuştu

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin, babasının kendisini 2002'de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği' ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olmasıyla ortaya çıkan skandal olayla ilgili CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM'ye üç soru önergesi vererek Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na sorular yöneltti.

30 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın konuyla ilgili iddianamesi tamamlandığını belirten Kaya davayla ilgili şu bilgileri verdi:

Savcı iddianamede H.K.G.'nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu; mürit Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel'in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtti.

Üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını istendi. Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve tecavüzcü Kadir İstekli tutuksuz yargılanıyor.

Kaya, “Dava neden iki yıl boyunca açılmamıştır? Kim ya da kimler engel olmuştur? Bunun sorumluları da suç ortaklarıdır” dedi.

3 BAKANA 3 SORU

Kaya, TBMM Başkanlığına yaşanan skandal olayla ilgili, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya üç soru önergesiyle 3 soru yöneltti.

CHP'li Kaya'nın bakanlara şu soruları yöneltti:

1- Bakanlığınız, davaya müdahil olacak mıdır?

2-Cemaat ve tarikatların elindeki çocuklar için Bakanlığınız bir çalışma yürütmekte midir?

3- Cemaat ve tarikatların baskısıyla okula gönderilmeyen kız çocukları için Bakanlığınız ne yapmaktadır?

CEMAATLERİN PENÇESİNDEKİ ÇOCUKLAR

Cemaatlerin elindeki çocuklara da dikkat çeken Kaya, “İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kurduğu ve yönettiği Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki külliyesinde bugün de yüzlerce çocuk bulunmaktadır. Okullarında olması gereken bu çocuklar neden cemaat ve tarikatların elindedir? İsmailağa Tarikatı, kız çocuklarının okula gitmesine karşı olduğu için, zorunlu eğitim yaşındaki kız çocuklarını okula gönderilmediği de bilinmektedir.” ifadelerini kullandı.

KAYA’DAN ERDOĞAN’A SORULAR

Kaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a şu soruları yöneltti:

“Sırça saraylarında gün sayan “tek adama” soruyorum;

*Gece başını yastığa koyduğunda rahat uyuyabiliyor musun?

*Kendi torunlarını severken, cemaat ve tarikatların pençesine düşen çocuklar hiç aklına geliyor mu?

*6 yaşında evlendirilen, tecavüz edilen kız çocukları!

*Cemaat ve tarikat yurtlarında tecavüz edilen erkek çocukları!

*Okul yüzü görmemiş kız çocukları!

“AKP ÇOCUKLARI CEMAAT VE TARİKATLARA TESLİM ETTİ”

CHP'li Kaya TBMM'de yaptığı basın toplantısında ise çocuk istismarları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın cemaat ve tarikatlarla yaptığı protokolleri açıklayarak şöyle konuştu:

“Peki, cemaat ve tarikatların çocuklarımızı 6 yaşında “evlendirme” alçaklığına, AKP iktidarı ne diyor? Milli Eğitim Bakanlığı; cemaat ve tarikatlara bağlı vakıflarla protokollar imzalayarak, yetkisini paylaşıyor. Bu tarikat ve cemaat mensuplarının adeta dokunulmazlıkları var; yaptıklarıyanlarına kar kalıyor.

*Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah Şağban, Sakarya Akyazı'daki dergahta, müritlerinden F.A'nin kızı 12 yaşındaki Y.A'ya defalarca cinsel istismarda bulundu.

*Milli Eğitim Bakanlığı; İnsan Vakfının okullarda yürüttüğü kampanyaya onay vererek, sponsor oldu.

*Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çocuklarımızı “İsmailağa Kur'an Kursu” adı altında faaliyet yürüten, cemaat ve tarikatlarla ilişkili yapılara yönlendirdi. Resmi İlkokul Müdürlüklerine, Resmi/Özel Tüm Ortaokul Müdürlüklerine, İmam Hatip Ortaokul Müdürlüklerine, İmam Hatip Lisesi Müdürlüklerine, Şube Müdürü Hasan Gedik imzasıyla üst yazı göndermiştir.

*Gaziantep’te ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki B.E.K., “Kadiri Tarikatı”na ait “Hasan Hoca İlim Vakfı Yatılı Kuran Kursu”nda, vakıf öğrenci sorumlusu E.K.'nın tecavüzüne uğradı. Olay, B.E.K.'nin tecavüzü dedesine anlatmasıyla ortaya çıktı.

*İlim Yayma Cemiyeti'ne e-yaygın sistemindeki öğretim programlarını kullanarak her düzeydeki öğrenciye yönelik sosyal, kültürel, mesleki ve teknik kurslar düzenleme olanağı verildi.

*Milli Eğitim Bakanlığı, Nur Cemaati'nin Nakşibendi koluna bağlı Hayrat Vakfı'na Osmanlıca dersi bahanesiyle okulların kapısını açtı. “Değerler Eğitimi” adı altında vakfa izinler verdi. Vakfın, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle okullarda yönetici, öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer, panel, konferans ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmesine olanak sağlandı.

*Nurcu Hayrat Vakfı'na MEB'in kapıları, Erdoğan'ın 2014 yılında, “İsteseler de istemeseler de Osmanlıca öğrenilecek” sözleri üzerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, vakıf ile beş yıllık işbirliği protokolü imzalamaya başladı.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜRGEV'e de eğitim alanında sonsuz hareket alanı sağlandı. Bakanlıkla TÜRGEV'in imzaladığı protokol, vakfa sağlanan ayrıcalığı gözler önüne serdi. TÜRGEV'in öğrencilere sosyal, sportif, mesleki ve teknik kursla düzenlemesine imkan verildi ve masrafların MEB bütçesinden karşılanması kararlaştırıldı.

*Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜGVA arsında imzalanan, “Medeniyet ve Değerler Protokolü” kapsamında vakfa okul derslikleri tahsis edildi.

*FETÖ'den boşalan kadroların büyük bölümünü dolduran Süleymancılar, ülke genelinde iki binden fazla olduğu tahmin edilen öğrenci yurtlarında verdiği eğitimi, işbirliği anlaşmalarıyla okullara taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Süleymancılar arasında, “Değerler Eğitimi Protokol” imzalayarak cemaatin gerici ideolojisini okullarda düzenlediği seminerlerde çocuklara aktarmasının önü açıldı.

*Yaşları 8-10 arasında değişen 45 çocuğa cinsel istismar ve tecavüz edilmesiyle gündeme gelen Ensar Vakfı ile çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlemesine dair işbirliği ve protokol yapıldı. *Vakfın öğrencilere yönelik yaz okulu, yaz kampı, okuma yarışması, gezi ve seminer düzenlemesine imkan verildi.

*Ensar Vakfı'na tanınan ayrıcalık yalnızca ortaokul ve liselerle sınırlı kalmadı. Yaygın eğitim veren Halk Eğitim Merkezleri'nin (HEM) kapıları da Ensar'a açıldı. Ülke genelindeki bine yakın Halk Eğitim Merkezinde kurslar düzenleme hakkı verildi.

*İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü de okullara yazı göndererek zümre öğretmenlerini Ensar Vakfı Genel Merkezi’ne toplantıya çağırmış. Ensar Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerine dersleri nasıl işleyeceklerini anlatacak.

Kaya, “Bütün bunlar, akıl tutulmasıdır! Laik eğitim sistemine karşı bir darbedir…Cumhuriyet devrimlerini yok saymadır! Suçtur” dedi.