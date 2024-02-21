CHP Arnavutköy İlçe Teşkilatı’nda Meclis Üyeliğinde liste krizi

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, partilerin Meclis Üyesi listelerini dün akşam saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesi gerekiyordu.

Arnavutköy'de CHP İlçe Teşkilatı’nda Meclis Üyesi Adayları listesinde CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Hüseyin Çelik ile CHP Arnavutköy Meclis Üyesi Aday Adayları arasında anlaşmazlık çıktı.

İlçe Kaymakamlık binası içerisinde bulunan Yüksek Seçim Kurulu’nda iddiaya göre adaylar ile ilçe başkanı arasında yaşanan tartışma sonrası polis araya girdi.

Ekiplerin müdahalesi sonrası tartışma sona erdi.