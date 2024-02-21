CHP Arnavutköy İlçe Teşkilatı’nda Meclis Üyeliğinde liste krizi

Kaynak: İHA
CHP Arnavutköy İlçe Teşkilatı’nda Meclis Üyeliğinde liste krizi
CHP Arnavutköy İlçe Teşkilatı’nda ilçe başkanı ile meclis üyesi aday adayları arasında liste krizi yaşanırken, araya polis ekipleri girdi.

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, partilerin Meclis Üyesi listelerini dün akşam saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesi gerekiyordu.

Arnavutköy'de CHP İlçe Teşkilatı’nda Meclis Üyesi Adayları listesinde CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Hüseyin Çelik ile CHP Arnavutköy Meclis Üyesi Aday Adayları arasında anlaşmazlık çıktı.

İlçe Kaymakamlık binası içerisinde bulunan Yüksek Seçim Kurulu’nda iddiaya göre adaylar ile ilçe başkanı arasında yaşanan tartışma sonrası polis araya girdi.

Ekiplerin müdahalesi sonrası tartışma sona erdi.

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