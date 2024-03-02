CHP belediye başkan adayı Akın: "Rekor oy bekliyoruz"

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, Edirne’de seçimi rekor oyla kazanacaklarını söyledi. Akın, "Biz seçimi alacağız ama rekor oy bekliyoruz. Bunun için de herkese dokunmaya çalışıyoruz. Bu şehri birlikte yönetmek istediğimi her seferinde ifade ediyorum. Bu anlamda bütün STK'larla, meslek örgütleriyle hep birlikte hareket ediyoruz, istişare halindeyiz." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü, Özel'in yakında Edirne’ye geleceğini söyledi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Edirne’ye her türlü konuda destek sözü verdiğini vurguladı.