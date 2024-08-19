CHP bir kez daha Can Atalay için harekete geçiyor. Ne yapacaklarını açıkladılar

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CHP bir kez daha Can Atalay için harekete geçiyor. Ne yapacaklarını açıkladılar

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Can Atalay hakkındaki AYM kararı için Meclis Genel Kurulu'nu yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde toplandı.Genel Başkan Özgür Özel’in öncülüğünde toplanan kurulda toplantı saat 14.30'da başladı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM’de 16 Ağustos günü Can Atalay oturumunda yaşanan saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Yücel, “Anayasa Mahkemesi kararının doğrudan okutulması için meclis genel kurulunun yeniden olağanüstü toplantıya çağrılması sağlanacaktır. Bu konuda Grup Başkan Vekilimiz Murat Emir önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek bu konudaki yol haritamızın detaylarını siz değerli basın mensuplarıyla ve kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜR ÖZEL, FİLİSTİN'E GİDECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın daveti üzerine Filistin'e gidip gitmeyeceği sorusunu yanıtlayan Yücel, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ziyaret etmek için Filistin'e gidecek. Böyle bir ziyaret olacak. Takvim netleşince basın mensuplarıyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Son günlerde Türkiye’de yaşanan yangınlarla ilgli konuşan Yücel, “Ormanlık alanda başlamasına rağmen zamanında etkin müdahale olmadığından kontrol altına alınamayan ve sert rüzgâr sebebiyle hızla yayılarak yaşam alanlarını da tehdit eden, çok sayıda iş yerini kullanılamaz hale getiren yangınlar nedeniyle büyük bir acı içindeyiz. Konunun tüm paydaşlarının uzmanlıkları doğrultusunda bilgi ve birikimlerini ortaya koydukları bir çalışma sonucunda derhal, hem genel hem de bölgesel yangınla mücadele stratejik planı oluşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.

"BÜTÇE 500 MİLYON TL, HARCAMA 0 TL"

Orman Genel Müdürlüğü'ne 2024 yılında, uçak ve helikopter alımı için ayrılan bütçenin 500 milyon TL, harcamanın ise 0 TL olduğunu belirten Yücel, “2024 yılının ilk 6 ayında 1285 orman yangını meydana gelirken; helikopter ve uçak alımına ayrılan 500 milyonluk bütçeden, 6 ayda hiç para harcanmamış. Peki bu ayrılan bütçe nereye gitti bilen var mı? Yok! Helikopter, uçak gibi müdahale ekipmanları yetersiz. Yetersiz olduğu için de bu ekipmanlar başka ülkelerden kiralanıyor” ifadelerini kullandı.

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