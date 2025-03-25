CHP boykot listesini resmen duyurdu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada boykot listelerini duyurmuş ve boykotyap.com sitesinin açılacağını açıklamıştı.
CHP İletişim sayfası "Boykot listemiz hazır!" notuyla paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:
"Tüketimden gelen hakkımızı kullanalım, bizi görmeyini biz de görmeyelim.
Boykot listemizi http://boykotyap.com’dan görebilir, siz de tanıdıklarınızı boykota davet edebilirsiniz."
Boykot listemiz hazır!— CHP İletişim (@CHP_iletisim) March 25, 2025
Tüketimden gelen hakkımızı kullanalım, bizi görmeyini biz de görmeyelim.
Boykot listemizi https://t.co/h9mUJCD5QH’dan görebilir, siz de tanıdıklarınızı boykota davet edebilirsiniz.#Boykot pic.twitter.com/8cqPIJ2JRr