CHP boykot listesini resmen duyurdu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada boykot listelerini duyurmuş ve boykotyap.com sitesinin açılacağını açıklamıştı.

CHP İletişim sayfası "Boykot listemiz hazır!" notuyla paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Tüketimden gelen hakkımızı kullanalım, bizi görmeyini biz de görmeyelim.

Boykot listemizi http://boykotyap.com’dan görebilir, siz de tanıdıklarınızı boykota davet edebilirsiniz."