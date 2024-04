CHP bu şansı iyi değerlendirmeli

Seçim bitti bundan sonrasına bakmak gerekir. Milliyetçilerin Türk siyasetinde giderek etkisizleştiği, etnik milliyetçiliğin güçlendiği bir döneme girdik. Üst üste yapılan hatalar ve terör şantajı, Türkiye’ye boyun eğdirmeye çalışan çevreleri daha cüretkâr hâle getirdi. Son 4-5 yılda tek bir milliyetçi politika devreye sokulamadı. Meclise sunulan, Çin’in Doğu Türkistan zulmüne yönelik araştırma önerileri bile AKP/MHP oyları ile reddedildi. Millî menfaatlerimiz korunamadı. Kurtuluş Savaşı’nda hezimete uğrayan Yunan tek tek adalarımızı işgal ediyor. Erdoğan’da veya Bahçeli’de çıt yok.

Sonuçlara bakarak kimse zafer havasına girmemelidir. Vatandaş 22 yıllık kibir, istismar, yalan politikasına tepkisini CHP üzerinden gösterdi. Bu emanet oyları kalıcı hâle getirmek CHP’nin elinde. Etnikçilerin, kafasını sola gömmüşlerin, milletin değerleriyle problemli olanların etkisinde kalırsa gelen oy, geldiği gibi gider.

En ağır yenilgiyi hiç şüphesiz İYİ Parti ve Akşener aldı. Zamansız müstakil seçime girme politikası geri tepti. Hedefsiz, amaçsız, asabi ve dağınık seçim konuşmaları tabanı eritti. Oysa bir liderin ilk yapması gereken şey tabanını tanıması, onun istek ve taleplerine göre bir politika yürütmesidir. Genel seçimlerde Akşener masadan kalkınca parti birden baş aşağı gitmişti. Bundan ders alınması gerekirdi. Bir daha baş aşağı gitsin diye ikinci defa aynı yol denendi. Akşener masadan kalktı ama tabanı masada oturmaya devam etti.

Mecliste şu anda gerçek anlamda milliyetçi bir siyaset yok. Milliyetçi gibi gözüken ‘siyaset’in öznesi ise ‘devletçilik’tir. Bu ise faşizme daha yakın olgudur! Bizim Türk ‘milliyetçiliğimiz’in öznesi millet olandır, her şey milletimiz içindir. Türk milletini düşünen bir milliyetçilik olsa bu ülke açık/gizli anlaşmalarla bir sığınmacı ülkesi hâline getirilmezdi! ABD icazetli yüz binlerce Afganlının yarın kötü bir konjonktürde ne yapacağını bilen var mı? CB Erdoğan, Taliban Afganistan’ı teslim alırken Biden ile ne konuştu? O görüşmeye niçin devletin tercümanı alınmadı da Merve Kavakçı’nın kızı alındı? Devlet ve milletten kaçırılan ne?

CHP bu oyların değerini iyi bilmelidir. DEM ile yapılan iş birliğine rağmen vatandaş oyunu vermekten çekinmedi. Bu şu anlama geliyor: Vatandaşın Cumhur İttifakı karşıtlığı DEM karşıtlığını bile geride bırakmış. Bunun üzerinde en çok Erdoğan ve partisi düşünmelidir.

İstanbul’u almak için neler neler yapıldı. Devlet bütün gücüyle İstanbul’a çöktü. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı işini gücünü bırakıp ilçe ilçe gezdi. Kendisine oy istedi. İmamoğlu aslında aylar önce “ben rakibimin kim olduğunu biliyorum” demişti. Kastı CB Erdoğan’dı. Kurumla değil, Erdoğan’la yarıştı, neticede seçmen Erdoğan değil, İmamoğlu dedi.

Bu seçimin birçok sonucu olacaktır. Normalleşme, demokrasi ve adalete dönme yönünde çok büyük bir adım atıldı. Bunu sonuna kadar götürmek CHP’nin dikkat ve hassasiyetine bağlı. CHP yönetimi iş birliği yaptığı DEM’in esiri haline gelirse hem milletin umutlarını yok eder, hem de geldiği yere geri döner. CHP milletin kendisine verdiği bu şansı iyi değerlendirmelidir