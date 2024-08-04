CHP, Can Atalay için harekete geçti. Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün toplanan Parti Meclisi’nde, Olağanüstü Kurultayın 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak gündemiyle Genel Başkan tarafından çağrılmasına karar verildi. Ayrıca toplantıda Hatay Milletvekili Can Atalay için Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılması kararı alındı.

SİVAS'TA BAŞLAYIP ANKARA'DA DEVAM EDECEK

Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümü olan 4 Eylül günü kurultayın sembolik açılışı Sivas’ta gerçekleştirilecek. Bu toplantıya Parti Meclisi üyeleri, Meclis Grubu ve İl Başkanları katılacak. Tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere gerçekleştirilecek olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül’de başlayacak ve 9 Eylül’e kadar çalışmalarına Ankara’da devam edecek.

MECLİS'E 'CAN ATALAY' ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün toplanan Parti Meclisi’nde, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin olarak TBMM’nin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması için Meclis Grubuna görev verildi. Bu kapsamda en yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması için TBMM’de bulunan siyasi partilerle de irtibat kurulacak. Bu kapsamda toplantı başvurusunun da diğer parti temsilcilerinin katılımı ile Meclis Başkanlığına temsil edilmesi hedefleniyor.