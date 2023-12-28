CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'ndan ön seçim kararı

Kaynak: Haber Merkezi
CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'ndan ön seçim kararı
31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı belediye başkan adayının belirlenmesi üzerine ön seçim kararı aldı.

Polemikhaber’in haberine göre, CHP Çekmeköy Belediye Başkan adaylarından Çetin Çapan ev ekibi geçtiğimiz günlerde yerel seçim için toplanan ön seçim imzalarını CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’na teslim etmişti.

Haftanın başında yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren CHP Çekmeköy İlçe Yönetimi, ilçede aday olacak Belediye Başkanı için parti örgütünün fikrini almak için ilçede bir ön seçim kararı aldı.

Konu ile alakalı konuşan CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanişman Tutan, başkan adayını belirlemek için parti örgütünün sesine kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

Ön seçim kararını ilçe yönetimi verdiklerini ifade eden Tutan, “Örgütümüzün bizlere ulaşan ön seçim noktasındaki talebi üzerine biz ilçe yönetimi olarak üzerimize düşeni yaptık ve bu yönde karar aldık” şeklinde konuştu.

Alınan karar sonrasında gözlerin CHP üst kurullarında olduğu da edinilen bilgiler arasında.

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