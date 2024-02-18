CHP Denizli'de adayını değiştirdi

Kaynak: İHA
CHP Denizli'de adayını değiştirdi
Yerel seçimlerde Denizli'nin Çivril ilçesinde adayını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi, adayını açıkladıktan 37 gün sonra değişikliğe gitti. Kemal Aslan'ın yerine Semih Dere aday olarak gösterildi.


Denizli CHP İl Başkanlığının düzenlediği aday tanıtım toplantısında Çivril CHP Belediye Başkan adayı olarak tanıtılan Kemal Aslan’ın bugün genel Merkez kararı ile adaylıktan geri çekildiği belirtildi.

Parti içerisinden edinilen bilgiye göre daha önce ilçede krize neden olan adaylıktan geri çekilme kararı bugün alındı. Karar Kemal Aslan’a tebliğ edilirken, Kemal Aslan SKM’de yol arkadaşları ile yapacağı durum değerlendirmesi sonrası, izleyeceği yol haritasını açıklayacağını belirtti.

CHP İl Başkanlığından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, CHP Çivril İlçe başkanı Bedri Ataş, Çivril CHP Belediye Başkan adayının Semih Dere olduğunu doğruladı.

10 Ocak tarihinde yapılan aday tanıtım toplantısı sonrası Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) bürosunu açan kadın ve gençlerden oluşan çalışma ekipleri kuran CHP Belediye Başkan Adayı, 37 gündür Çivril ilçe merkezi ve mahallelerinde seçim çalışmaları yapmıştı.

Yaşanan gelişmelerden sonra CHP İl Başkanlığı ve CHP Çivril İlçe Başkanlığı tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılması bekleniyor.

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