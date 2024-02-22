CHP Edirne Belediye Başkan Adayı adaylıktan çekildi

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Şükrü Ciravoğlu, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Geçirdiği kalp krizinin ardından Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrol sonucunda anjiyo yapılarak stent takılan Ciravoğlu, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

CHP Merkez İlçe Başkanlığı tarafından yapılan Edirne Belediye Başkanı Adayı ön seçimini Şükrü Ciravoğlu kazanmıştı. Gerçekleştirilen ön seçimde, Şükrü Ciravoğlu 1591, Filiz Akın 683, Serkan Liznak 256, Ergun Türkyılmaz 126, Seyfi Alp Üzmen ise 17 oy almıştı.

YENİ ADAY BELİRLENECEK

Şükrü Ciravoğlu’nun adaylıktan çekilmesinin ardından, CHP Genel Merkezi’nin Edirne Belediye Başkanlığı için yeni bir aday belirlemesi bekleniyor.