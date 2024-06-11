CHP Eski Milletvekili gözaltına alındı

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gözaltına alındı.

NEDEN GÖZALTINA ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şimşek'in, bir davada ifade vermeye çağrılmasına rağmen gitmediği için gözaltına alındığı belirtildi.

Polis tarafından ifadesi alınan Şimşek, daha sonra serbest bırakıldı.

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Berhan Şimşek, Bayburt'ta 15 Mayıs 1958'de 11 kardeşin arasında 10. çocuk olarak dünyaya geldi. İlkokulu Bayburt'ta, ortaokulu İstanbul Abdülhakhamit Akşam Ortaokulu'nda ve liseyi Vefa Akşam Lisesi'nde tamamladı. İşletme alanında Anadolu Üniversitesi'nden lisans derecesi aldı ve ardından Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Sinema kariyerine 1978 yılında adım atan Şimşek, birçok film ve televizyon dizisinde yer aldı. Aynı zamanda televizyon dizilerini yönettiği de oldu. Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "En İyi Oyuncu" seçilen Şimşek, 1994 Ankara Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nin kurucularından biri olan Şimşek, Nazım Hikmet Vakfı ve 68'liler Birliği üyesidir. Günaydın Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmış ve Milliyet gazetesinde seçim yazıları kaleme almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyeliği'ne seçilen Şimşek, dokuz dönem boyunca Parti Meclisi ve MYK üyeliği yapmıştır.

TBMM 22. döneminde (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekilliği görevini üstlenen Şimşek, bu süreçte Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği ile Türkiye-Macaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, 2010-2011 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Şimşek, bir çocuk babasıdır.