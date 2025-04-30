CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın davası hakkında flaş karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin sosyal medyada yayımlanan bir video nedeniyle, Cem Aydın hakkında dava açılmıştı.

Aydın'ın yargılandığı dava 20 Haziran'a ertelendi.

HAKKINDA HAPİS VE SİYASİ YASAK İSTENİYORDU

20 Ocak’ta ifadeye çağrılan Aydın hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyordu.

Duruşma, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde yapıldı. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi ve MYK üyeleri ile çok sayıda milletvekili katıldı.

Aydın’ın avukatlarının "derhal beraat" talebinin reddedildiği davada bir sonraki duruşma 20 Haziran'a ertelendi.