29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

CHP'den flaş video. 4 Şubat detayı dikkat çekti

CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın sosyal medyadan paylaştığı videoda 4 Şubat tarihi dikkat çekti.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 21:50
Takip Et

CHP Gençlik Kolları'ndan flaş video. 4 Şubat detayı dikkat çekti

CHP'den flaş video. 4 Şubat detayı dikkat çekti
+
Aa
-

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Kilik, sosyal medyadan paylaştığı gönderide 4 Şubat'ı işaret etti.

Kilik'in paylaştığı gönderide, 15 Haziran 2017'den 14 Mayıs 2023 seçimlerine kadar geri sayım yapılırken, arka plandaki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerin için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Millet İttifakı'nın adayı merak konusu olurken, CHP Gençlik Kolları'ndan gelen bu paylaşım akıllarda soru işareti uyandırdı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
1
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
2
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
3
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
4
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
5
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
6
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
7
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
﻿Scholz'dan "Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceğiz" mesajı
﻿Scholz'dan
﻿Scholz'dan "Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceğiz" mesajı
﻿Tokat'ta ağılda yangın: 100 keçi telef oldu
﻿Tokat'ta ağılda yangın: 100 keçi telef oldu
﻿Tokat'ta ağılda yangın: 100 keçi telef oldu
﻿Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.