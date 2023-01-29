CHP'den flaş video. 4 Şubat detayı dikkat çekti

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Kilik, sosyal medyadan paylaştığı gönderide 4 Şubat'ı işaret etti.
Kilik'in paylaştığı gönderide, 15 Haziran 2017'den 14 Mayıs 2023 seçimlerine kadar geri sayım yapılırken, arka plandaki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerin için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Millet İttifakı'nın adayı merak konusu olurken, CHP Gençlik Kolları'ndan gelen bu paylaşım akıllarda soru işareti uyandırdı.
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