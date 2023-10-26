CHP Genel Başkan Adayı Öymen'den flaş 'Kılıçdaroğlu ve Özel' çıkışı

CHP Genel Başkan Aday Adayı Prof. Dr. Örsan Öymen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in 12 Eylül günü ne konuştuklarını kamuoyuna açıklamaları çağrısında bulunarak, "Özgür Beyle Kemal Bey ayrı mı hareket ediyorlar ayrı mı hareket ediyorlar henüz çözebilmiş değilim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı, Grup Başkanı Özgür Özel ve eski Parti Meclisi Üyesi Örsan Kunter Öymen’in genel başkanlık mücadelesi vereceği 38. Olağan Kurultay için hazırlıklar hızlandı.

Kurultay'a sayılı günler kala Genel Başkan Aday Adayı Prof. Dr. Örsan Öymen, Samimi Haber'de Gazeteci Canan Kaya'nın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Örsan Öymen, CHP Genel Başkan Aday Adayı Özgür Özel ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Eylül günü yaptığı görüşmeye dikkat çekti.

“ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU NE GÖRÜŞTÜ BİLMİYORUZ”

"Özgür Beyle Kemal Bey ayrı mı hareket ediyorlar ayrı mı hareket ediyorlar henüz çözebilmiş değilim. Bu konuda kuşkularım var" diyen Öymen şunları söyledi:

"12 Eylül günü sayın Özel ve Kılıçdaroğlu ne görüştü biz bunu bilmiyoruz. Bir saate yakın görüştüler ve ne konuştuklarını hala bilmiyoruz. CHP genel başkanı kapalı kapılar ardında mı belirlenecek? En temel sorunumuz bu."

"CHP SEÇMENİ KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYECEK"

Örsan Öymen ayrıca, yurttaşların kongre sürecine ilişkin yaklaşımını da değerlendirerek "Mevcut yönetimin devam etmesi halinde CHP seçmeni 'Biz Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğiz' diyor. Ben diyorum ki CHP bir araştırma yapsın. Tek soru; Kılıçdaroğlu kazanırsa CHP'ye oy vermeye devam edecek misiniz? Ama böyle bir araştırma yaptırmıyorlar, bundan kaçıyorlar" dedi.

"İLK DEFA İSİM VERİYORUM"

Konuşması sırasında muhalif medyayı da eleştiren Öymen, "İlk defa isim veriyorum. Sözcü TV Özgür Özel'i çağırdı, Mehmet Akif Ersoy çağırdı. Bizi çağıran olmadı. Halk TV ve KRT TV de çağırmadı. TELE1'de sabah programına bizi, akşam programına Özgür Özel'i çağırdılar. Bu bir ayrımcılık ve saygısızlıktır. Beni bir kenara koyun, seçmene saygısızlıktır. CHP genel başkanını medya mı seçecek? Nasıl AKP'nin bir yandaş medyası varsa CHP yönetiminin de bir yandaş medyası var." sözleriyle duruma tepki gösterdi.