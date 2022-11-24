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Kılıçdaroğlu’nun uyarıları sonrası Türkiye’de en büyük metamfetamin operasyonu: Tam 3 ton

Beylikdüzü’nde bir villaya baskın yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 tona yakın uyuşturucu madde yakaladı. TIR’a yüklenen malzemeler detaylı incelemeler yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 10:25
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyarıları sonrası Türkiye’de en büyük metamfetamin operasyonu. Tam 3 ton

Kılıçdaroğlu’nun uyarıları sonrası Türkiye’de en büyük metamfetamin operasyonu: Tam 3 ton
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de metamfetamin salgını olduğunu söylemiş ve uyuşturucu trafiği üzerinden cari açık finansmanının yapıldığını belirtmişti. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından çok sayıda kentte uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Son gelen operasyonda ise tüm Türkiye’yi zehirleyecek oranda metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere gece saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 12 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İHA’da yer alan habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda bir villadan 3 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken aynı anda başka bir sitenin deposuna yapılan operasyonda da çok sayıda toz madde dolu çuvallar yakalandı. Polis ekipleri tarafından sitenin deposundaki çuvallara el konulurken malzemeler gerekli incelenme yapılması için TIR’a yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

3 TONA YAKIN UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu zehir tacirlerinin yerleri belirlendi. Daha sonra operasyon için düğmeye basan ekipler bir villada 3 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirdi. Aynı zamanda eş zamanlı olarak bir sitenin deposuna yapılan operasyonda da çuvallara doldurulmuş çok sayıda toz madde ele geçirildi. 

ÇUVALLAR İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Yakalanan uyuşturucu maddelerle bağlantılı olarak ele geçirilen toz maddelere detaylı incelemeler yapılmak üzere polis ekipleri tarafından el konuldu. Forkliftle TIR’a yüklenen maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Tunas
24.11.2022 11:07
Kılıçdaroğlu daha iktidara gelmeden çok hayırlı işlere vesile oldu. Allah yar ve yardımcısı olsun.  
 
Cumali
24.11.2022 11:06
Uyuşturucu baronları önce belli bir miktar yakalatıp kamuoyunu "uyuşturucu ile mücadele ediliyor algısı yaratıp ardından çok büyük sevkiyat yapmaya başlar  
 
Doğrucu Davut
24.11.2022 11:00
Sayın Soylu, dost acı söyler sözü boşuna değilmiş değil mi?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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