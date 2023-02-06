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  • Kılıçdaroğlu AFAD Genel Merkezi'nde Fuat Oktay ile görüştü. Randevu talebinin reddedildiğini söylemişti

Kılıçdaroğlu AFAD Genel Merkezi'nde Fuat Oktay ile görüştü. Randevu talebinin reddedildiğini söylemişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebine cevap verilmediğini açıklamasının ardından AFAD Genel Merkezi'ne davet edildi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 21:31
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu AFAD Başkanlığına gitti. Kahramanmaraş depremi hakkında bilgi aldı

Kılıçdaroğlu AFAD Genel Merkezi'nde Fuat Oktay ile görüştü. Randevu talebinin reddedildiğini söylemişti
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Kılıçdaroğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Ankara'daki merkezine gelerek Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, AFAD'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile görüştü. 

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde etkili oldu.

Saat 13.24'te de merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. An itibariyle depremlerde bin 651 yurttaşın yaşamını yitirdiği açıklandı.

"BUGÜN İÇİN HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL" DEMİŞTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerin hemen ardından AFAD'tan randevu talep etmiş, akşam saat 17.15'te yaptığı açıklamada, "AFAD’tan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar bugün için hiç önemli değil" demişti. 

Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu, açıklamasının üzerinden yaklaşık iki buçuk saat sonra AFAD Başkanlığı'na davet edildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP Heyeti, Ankara'daki AFAD Başkanlığı'na gelerek gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, AFAD'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile görüştü. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası bir açıklama yapmadı.

Kılıçdaroğlu'na ziyaret sırasında; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir eşlik etti.  (ANKA)

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Mancınık
6.02.2023 21:58
Kendi kendini yalanladığı açık  
 
İsimsiz
6.02.2023 21:55
Artık birilerinin harekete geçmesi lazımdı afet bölgesi perişan uzaktan oturup twet atmakla olmuyor kurtarma ekibi yetersiz ellerinden geleni yapıyorlar enkaz altındakilere yardım acil gerekli  
 
osman
6.02.2023 21:55
akp türkiyesi ve türk milletinin hali. barınma sorunu yaşayan evine, aşına, işine suriyelinin ortak edildiği millet.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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