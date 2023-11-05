CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında CHP genel başkanlık yarışı dün gerçekleşti. 1368 kurultay delegesi CHP Genel Başkalığı için dün gerçekleşen kurultayda sandıklara gitti. Peki, CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?

38. CHP Olağan Kurultayı dün sabah saatlerinde başladı. 1368 kurultay delegesi, CHP yeni genel başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Örsan Öymen'in adaylıktan çekilmesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında genel başkanlık yarışı başladı. İki aday da ilk turda salt çoğunluğu elde edemeyince ikinci tur oylamasına geçildi.

CHP GENEL BAŞKANI KİM OLDU?

İlk tur oylamada Özgür Özel 682 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da 664 oy aldı. 1346 delegenin oy kullandığı seçimde 18 oy geçersiz sayıldı.

Saat 00.30'da başlayan ikinci tur, 02.30'da tamamlandı.

İkinci tur CHP genel başkanlık seçimi sonuçlarına göre, delegelerden 812 oy alan Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.