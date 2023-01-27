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CHP’den ‘14 Mayıs’ mesajı: O sözlerin yer aldığı pankart Genel Merkez binasına asıldı

CHP Genel Merkezi binasına, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve "Yeteri söz milletin!" ifadelerinin yer aldığı dev bir afiş asıldı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 01:39
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CHP Genel Merkezi'ne 'Yeter, söz milletin' afişi asıldı

CHP’den ‘14 Mayıs’ mesajı: O sözlerin yer aldığı pankart Genel Merkez binasına asıldı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs’ı işaret ederken, Demokrat Parti’nin 73 yıl önceki "Yeter Söz Milletindir" sloganını kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salı günü partisinin Meclis’teki grup toplantısında Erdoğan’ı “Yeter söz milletindir. Yeter söz Millet İttifakı’nındır” sözleriyle eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından “Yeter Söz Milletindir” video mesajları yayınlamıştı.

CHP Genel Merkez binasına; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve “Yeter Söz Milletin!” ifadelerinin yer aldığı dev bir afiş asıldı.

Afiş asılan Genel Merkez fotoğrafını, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından paylaştı.

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