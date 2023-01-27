CHP’den ‘14 Mayıs’ mesajı: O sözlerin yer aldığı pankart Genel Merkez binasına asıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs’ı işaret ederken, Demokrat Parti’nin 73 yıl önceki "Yeter Söz Milletindir" sloganını kullanmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salı günü partisinin Meclis’teki grup toplantısında Erdoğan’ı “Yeter söz milletindir. Yeter söz Millet İttifakı’nındır” sözleriyle eleştirmişti.
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından “Yeter Söz Milletindir” video mesajları yayınlamıştı.
CHP Genel Merkez binasına; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve “Yeter Söz Milletin!” ifadelerinin yer aldığı dev bir afiş asıldı.
Afiş asılan Genel Merkez fotoğrafını, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından paylaştı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.