CHP-Halk TV gerilimi büyüyor. Eleştirilerin odağındaki Eren Erdem’den yeni açıklama

CHP'nin Halk TV ile canlı yayın anlaşmasını tek taraflı fesih etmesiyle birlikte başlayan tartışmaların ardından Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den açıklama geldi. Erdem "Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır" dedi.

CHP-Halk TV gerilimi büyüyor. Eleştirilerin odağındaki Eren Erdem’den yeni açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP’nin Halk TV ile anlaşmasını feshetmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Kararın ortaya çıkmasının ardından ismi sıkça tartışma konusu haline gelen Erdem, “Bu sabahtan itibaren Halk TV’de başlayan yayınlar doğrultusunda açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir. Halk TV ile kurumsal ilişkimiz sonlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kararları kişiselleştirilmemelidir. Halk TV’nin kj bölümüne ‘Eren Erdem sözleşmeyi feshetti’ şeklinde ifadeler koyulması makul bir yaklaşım değildir” dedi.

“Kurucu Parti olarak kurumsal kimliğimiz, merkez ve yerel temsilcilerimizi kapsar” ifadelerini kullanan Eren Erdem, Halk TV’nin ‘her TV kanalı’ kadar program yapmak maksadıyla CHP’li beledilerden yer tahsis talebinde bulunabileceğini belirterek, “Bu tahsisleri gerçekleştirmekte bir beis yoktur. Ancak, kurumsal olarak ilgili programlara katılmak yahut katılmamak tercihimiz, medya tutum belgemiz doğrultusunda tümüyle partimizin inisiyatifindedir. Partimizin yayınladığı genelge açıktır. Bu genelgede hiçbir koşulda Halk TV kanalının iddialarının aksine, ‘SANSÜR uygulama ifadesi’ yoktur” ifadelerini kullandı.

CHP'nin yayınladığı genelgenin açık olduğunu belirtip ‘sansür’ iddialarını reddeden CHP’li Erdem, kararın “Tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarını sonlandırma”yı kapsadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır. Elbette ne sansür getiririz, ne yasaklarız. İletişim çerçevemiz budur.

Bu bağlamda; almış olduğumuz “tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarımızı sonlandırma” kararına oluşan tepkiden kaynaklı olduğunu düşündüğüm, gerçekle bağdaşmaz haberler doğru değildir. Halk TV'de çalışan basın emekçisi arkadaşlarımız kararımızın hedefi değildir.

Türkiye'de bu kadar yakıcı gündem varken bu tartışmanın odağı haline gelmeyi uygun bulmuyor, halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.”

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