CHP içindeki kavga Şanlıurfa’ya sıçradı. İl başkanı iki eski il başkanına saldırdı

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

CHP’de ‘değişim’ tartışmaları ile çıkan kavganın Şanlıurfa’ya sıçradığı ortaya çıktı. Şanlıurfa’da CHP’li il Başkanının iki eski il başkanını darp ettiği öğrenildi. Parti binasında yaşanan olay, bina dışına sıçradı.

Tarihler 14 Ocak’ı gösterdiğinde CHP’nin Şanlıurfa İl Teşkilatı’nda yapılan kongrede İl Başkanı olarak seçilen Ali Budak, kısa bir süre sonra Genel Merkez’in talimatı ile görevden alınarak Ferhat Karadağ atandı. Karadağ ve akrabalarının AKP kökenli olduğu belirtilirken, yeni il yönetiminde de AKP kökenli isimler olduğu öğrenildi.

PARTİ BİNASINDA DARP ETTİ

CHP’de yaşananların kavgaya dönüştüğü ortaya çıktı. CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, eski il başkanları Ali Budak ve Hayrettin Cidir’e saldırdı. CHP’nin Şanlıurfa il binasında gerçekleşen olayın parti binasının dışına sıçradığı öğrenildi.

Saldırıya uğrayan isimlerden Ali Budak Karadağ’dan şikayetçi oldu. Budak, polise verdiği ifadede 13 Temmuz günü bir Hayrettin Cidir ile bir parti toplantısına katılmak için gittiği parti binasında İl Başkanı Ferhat Kocadağ ile karşılaştıklarını söyledi. Budak, Karadağ’ın yanlarına gelerek “Niye bugün partiye geldiniz, bugüne kadar yoktunuz” dediğini aktardı. Karadağ’ın önce Cidir sonrasında ise kendisine tokat attığını aktaran Budak, yediği tokada karşılık vermesi üzerine Karadağ’ın akrabalarının kendisine ve Hayrettin Cidir’a saldırdığını anlattı.

Olayın parti binası dışına sıçradığını belirten Budak, araya giren partililerin ve olay yerine gelen polislerin kavgayı yatıştırdığını söyledi. Budak, sonrasında ise İl Başkanı Karadağ’ın akrabalarının kendilerine bir kez daha saldırdığını belirtti. Budak, ikinci arbede sonrasında şikayetçi olduğunu sözlerine ekleyerek Karadağ’ın akrabalarını tanımadığını vurguladı.