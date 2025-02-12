CHP, iktidarın değişmesini istiyor mu?

Mansur Yavaş’ın CB adaylığını önlemek için tasarlanan “kusurlu plan” beklendiği üzere akamete uğramış durumda.

Taşıdığı anlam itibarıyla içi boşalmış olmasına rağmen, CHP’nin yine de CB adayını üyelerine seçtirmek konusundaki kararlılığı, yeni spekülasyonlara da zemin hazırlayabilir.

Özgüven patlaması mı? Akıl tutulması mı?

CB adayı olarak ilan edildiği takdirde, Ekrem İmamoğlu’na aynı zamanda bir koruma kalkanı oluşturulacağı söylenmekte.

Ziyadesiyle fantastik!

İktidarın yarışmaktan çekindiği asıl aday Mansur Yavaş ortada durdukça, Ekrem Bey’e bir siyasi yasak gelmeyeceği ortada. Ancak durum şu. Tam da bu yolla “kullanışlı karşıtlık” devreye girmekte, Erdoğan kendi rakibini belirlerken, İmamoğlu da çok istediği CB adaylığına kavuşmakta.

CHP’nin diğer muhalif liderleri/partileri dışlayarak, tek başına bir CB adayı belirleme stratejisi, muhalif kesimdeki taleplerinin karşılanması açısından müthiş problemli duruyor. Bu kararının “nihayet iki turlu bir seçimde, tüm muhalifler -tıpkı yerel seçimde olduğu gibi- CHP’nin adayını desteklemek zorunda” öngörüsüne dayalı olduğu biliniyor.

Bu tezin kısmen bir geçerliliği olsa da reel politiği tam olarak yansıtmamakta. Zira son yerel seçimde belediye başkanlığında alınan %38 oya karşın, CHP’nin il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği seçiminin ağırlıklı ortalaması olarak ancak %33 oy aldığını unutmamak gerek.

Ve üstelik yakın tarihe baktığımızda dayatma bir aday karşısında, CHP dışındaki muhalif kesimin önemli bir kısmının, seçime katılmama gibi bir özgürlükten yararlandığı da ortada.

Siyasal iklim ve olası senaryolar

Popüler 5 anketin 3 aylık veri ortalamalarına göre, siyasi partilerin oy dağılımları aşağıdaki gibidir.

AKP %30.1, CHP %30.3, MHP %9.2, DEM %8.8, İYİ P. %6.3, YRP %4.2, ZP %5.7, SP %1.0, BBP %1.0, TİP %1.0, An P. %1.4 ve Diğ. % 1.0.

Geriye dönük olarak, anketlerin alt kıvrım sorularına verilen cevaplardan yola çıkılarak olası bir CB seçiminin 2. turuna ilişkin birkaç senaryo ortaya konulabilir.

Mansur Yavaş’ın ortak aday olması durumunda alabileceği oy yüzdesi ve miktarı: AKP (%8) 2.4, CHP 30.3, MHP (%16) 1.5, DEM %40) 3.5, İYİ P. 6.3, YRP (%80) 3.4, ZP 5.7, BBP (%15) 0.2, SP 1.0, TİP 1.0, An. P. (%50) 0.7 ve Diğ. (%50) 0.5. Toplam: 56.5

Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin CB adayı olması durumunda alabileceği oy yüzdesi ve miktarı: CHP 30.3, DEM P. (%80) 7.0, İYİ P. (% 25) 1.6, YRP (%20) 0.8, ZP (%35) 2.0, SP (%25) 0.3, TİP 1.0, Diğ. (%50) 0.5. Toplam: 43.5

Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin adayı olması, ancak diğer muhalif partilerin de bu adayı kesin olarak desteklemesi durumunda alabileceği oy yüzdesi ve mikterı: CHP 30.3, DEM P. (%80) 7.0, İYİ P. (%65) 4.1, ZP (%70) 4.0, YRP (%20) 0.8, SP (%75) 0.7, TİP 1.0, Diğ. (%50) 0.5. Toplam: 48.4

Gerçekten de Mansur Yavaş, muhalefetin ortak CB adayı olduğu takdirde, seçiminin 2. tura kalma olasılığı görünmüyor.

Ekrem İmamoğlu tek başına CHP’nin adayı olarak yarıştığında, CB seçimini kazanma olasılığı hayal gibi. Üstelik İmamoğlu’nun CB adaylığını diğer muhalif partiler desteklese bile, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması çok riskli duruyor.

Tam da bu noktada hatırlanması gereken bir husus var. Gerek güvenlik kaygısı gerekse seçim ekonomisi nedeniyle, son yıllarda anketlere göre 3-4 puan geride duran iktidarın girdiği her seçimi kazanmış olması.

İki aday arasında temel farklılık

HDP ile arasına koyduğu mesafe ve cumhurbaşkanı olduğu takdirde parlamenter demokrasiye geçiş vaadi, Mansur Yavaş’ı Ekrem İmamoğlu’ndan ayıran en temel özellik. Mansur Yavaş’ı farklı kılan diğer bir özellik ise, iktidar ya da iktidara yakın partilerden yaklaşık %5 oy alma potansiyeli. Aslında bu oran, karşı tarafı da eksilttiğinden çarpan etkisiyle görüldüğünün 2 katı bir değer taşımakta.

Tam da burada akıl, samimiyet ve siyaset üçgeninde aydınlatılması gereken bir konu var. Bütün anketlerde Mansur Yavaş 6-8 puan öndeyken, muhalefetin önüne neden kaybetmesi muhtemel bir CB adayının konulmak istendiği.

Başlığa dönersek, CHP bu iktidarın değişmesini gerçekten istiyor mu?

Adaylık tartışmalarına daha yıllar var. Eninde sonunda muhalefetin kolektif akılda buluşarak CB adaylığı için, Mansur Yavaş üzerinde bir uzlaşma sağlaması kaçınılmaz görünüyor.

Kazanmak için yok başka bir yol!