CHP il başkanlarından ortak Tüzük Kurultayı" açıklaması

CHP il başkanları, Tüzük Kurultayının toplanması hakkında ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Partimiz Tüzüğünde kapsamlı değişikliklerin yapılması için Tüzük Kurultayımızın toplanması konusu 14 Kasım 2023 tarihinde yapılan İl Başkanları Toplantımızda değerlendirilmiştir.

Parti yönetimimiz tarafından Kurultay’dan önce ilan edilen Tüzük Kurultayı ile ilgili yasal süreç o tarihte başlatılmadığından söz konusu tarihte Kurultayın yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı görülmüştür. Bugün bir karar alınsa dahi Tüzük Kurultayımızın yapılması en erken Aralık ayının sonuna denk gelecektir” denildi.

Yerel seçimlere kalan süreye dikkat çekilen açıklamada, “Bilindiği üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 138 gün kalmıştır. Seçim takvimi 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak, hızla aday belirleme ve propaganda süreçleri yürütülecektir.

Tüzüğümüz bu haliyle aday saptamada merkez yoklaması, önseçim ve eğilim yoklaması yöntemlerinin uygulanmasına imkan sağlamaktadır. Bu konuda il başkanlarımızın görüşü alınarak yöntem belirlenmelidir” ifadelerine yer verildi.

Tüzük Kurultayının 2024 yılı Mayıs ayında yapılması tavsiye edilen açıklamada, “81 il başkanımız, ortak mutabakatla, tüzük değişikliklerinin seçim sürecinde sıkıştırılmış bir takvimle ve dar bir sürede tartışılmasını uygun görmemektedir.

İvedi şekilde kurulacak ve derhal çalışmaya başlayacak tüzük komisyonunun, örgütlerimizin de görüşünü alarak kapsamlı bir çalışma yürütmesi ve günümüz ihtiyacını karşılayacak düzenlemelerin Tüzüğümüzde yer bulması için Tüzük Kurultayının 2024 yılı Mayıs sonunda yapılması, yasal sürecin ilk Parti Meclisi toplantısında başlatılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır.

7’nci Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Genel Başkanımız Özgür Özel’in bu güne dek bahsettiği tüzük değişikliği ile ilgili demokratik vaatlerinin de yeni Tüzüğümüzde yer bulması konusunda fikir birliğine varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.