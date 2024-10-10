CHP, İmamoğlu için yeni planını hazırladı! Siyasi yasak gelirse ne yapacakları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak talep edilen davaya karşı hem hukuki hem de siyasi bir strateji geliştirmeye başladı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, CHP, İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinden bu yana karşılaştığı tüm davaları ve soruşturmaları içeren bir “yargısal taciz dosyası” hazırladı. Bu süreç, ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurulacak.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’nin başkanlık ettiği CHP Heyeti, ilk olarak DEM Parti, İYİ Parti ve DEVA Partisi’ne giderek, davanın İmamoğlu aleyhine sonuçlanması durumunda organize edecekleri etkinlikler hakkında bilgi paylaştı.

YARGITAY’A İTİRAZ

CHP'nin planları arasında, davanın İstinaf mahkemesinden olumsuz bir sonuç alması halinde Yargıtay'a itiraz sürecinin başlatılması da bulunuyor.

BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ

CHP, muhalefet partileriyle gerçekleştirdiği ziyaretlerde, İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak talebinin demokrasiyi nasıl tehdit ettiğini vurguluyor. Eğer İmamoğlu aleyhine bir karar çıkarsa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tüm muhalefet liderlerini İstanbul’daki mitinge davet etmesi bekleniyor. Planlanan eylemler arasında tüm illerde adalet talepli etkinlikler gerçekleştirilmesi yer alıyor.