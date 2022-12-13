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  • Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na tam destek. Kavga ettikleri iddia edilmişti

Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na tam destek. Kavga ettikleri iddia edilmişti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek açıklaması geldi. Kulis haberleriyle ikilinin kavga ettikleri iddia edilmişti.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:38
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan İBB Başkanı İmamoğlu’na tam destek. Kavga ettikleri iddia edilmişti

Kaftancıoğlu’ndan İmamoğlu’na tam destek. Kavga ettikleri iddia edilmişti
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanmasına yarın devam edilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından İmamoğlu'na destek paylaşımında bulundu.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor” dedi.

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Havva,Hak Hukuk Adalet👍🇹🇷
13.12.2022 16:24
Tam destek,dualarimizdasin BaskaN,yarın bu ahmakça davada eyilimlerini biliyor,görüyoruz,sonuç ne olursa olsun bizde sonuz Seninleyim,Rabbim sizi korusun  
 
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