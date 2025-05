CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'gözdağı operasyonu' diyerek açıkladı!

CHP'li belediyeler üzerinde operasyonlar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesini istemişti. Konuya dair CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi. Çelik X hesabı üzerinden konuya tepki göstererek, "İktidar güdümlü yargının içinde bulunduğu durumu özetliyor. Siyasi olarak karşımıza çıkmaya cesaret edemeyenler, belediyelerimizi, seçilmişleri, kamu hizmetlerine dahil olan firmaları her gün yeni yargı tacizleriyle baskı altına almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ÇELİK: İKTİDAR GÜDÜMLÜ YARGININ İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMU ÖZETLİYOR

Özgür Çelik, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Büyükçekmece Belediyemize gönderilen bu yazı, iktidar güdümlü yargının içinde bulunduğu durumu özetliyor. Siyasi olarak karşımıza çıkmaya cesaret edemeyenler, belediyelerimizi, seçilmişleri, kamu hizmetlerine dahil olan firmaları her gün yeni yargı tacizleriyle baskı altına almaya çalışıyor. Konu belediyelerimiz olduğunda, somut deliller üzerinden gelişen sağlıklı bir yargı süreci işlemiyor. "Önce suçlu ilan edelim, sonra bir kulp buluruz." anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu anlayış, her gün yeni sorunlar çıkartıyor, hizmeti engelliyor. 10 yıl boyunca geriye dönük tüm ruhsatlı proje, firma, kişi ve iskan bilgilerinin talep edilmesi de bir fişleme ve gözdağı operasyonudur. Belediyelerimiz bütün engellere rağmen, İstanbullular için var gücüyle çalışıyor, ancak bu günleri de tarihe not düşüyoruz. Tekrar hatırlatıyoruz: Milletten büyük güç yoktur. Milleti cezalandıranları, millet de cezalandırır.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi talep edildi.