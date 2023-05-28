CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde silah sesleri

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde defalarca ateş edildi. Güvenlik sebebiyle vatandaşlar CHP binasına alındı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde silah sesleri

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri gerçekleşti.

Gerçek Gündem'den Sema Kızılarslan'ın haberine göre, Türkiye genelinde oyların sayımı sürerken saat 19.45 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binası önünde defalarca ateş edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında silah ile çok sayıda ateş açılmasıyla birlikte vatandaşlar ve partililer güvenliğin sağlanması için içeri alındı.

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Binanın önünden geçerek provakatif kutlama yapan ve ateş açan kişilerin bozkurt işareti yaptığı iddia edildi.

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