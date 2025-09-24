CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma talebi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını talep etti.

Talebe gerekçe olarak kongreye yönelik açılan iptal davası gösterildi.

Yüksek Seçim Kurulu Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nun sorusu üzerine CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceğine karar vermişti.

"KONGRE YAPILACAK"

İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’ni bugün Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Mahkeme kararı sonrası CHP'den ilk yapılan açıklamada "YSK karar verir. Kongre yapılacak" denildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Türkiye’de seçimler YSK gözetiminde yürütülür. Biz tedbir kararına itiraz ediyoruz ama mahkeme heyeti dosyanın kapağını kaldırmıyor. Dosyanın kapağını kaldırmayan mahkeme acele bir şekilde yazı gönderiyor. Bu kongre yapılacak ve ilçe seçim kurulu hakimi denetiminde yapılacak" dedi.

MAHKEME: DURDURULMASI GEREKMEKTE

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir" denildi.

