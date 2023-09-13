CHP ittifakta birleşti. Hedef yere seçimleri kazanmak

CHP Genel merkezinin de değişimcilerin de hedefi martta yapılacak yerel seçimleri kazanmak. Genel merkezciler ve değişimcilerin en büyük endişesi Erdoğan’ın 1994’te kazandığı yerel seçimlerdeki sürecin yeniden yaşanması.

CHP ittifakta birleşti. Hedef yere seçimleri kazanmak

Cumhuriyet'in haberine göre, Cumhuriyet'in haberine göre, CHP’de değişimcilerin öncüsü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerel seçimler için “İttifak şart” değerlendirmesini yapmıştı.

MYK sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Faik Öztrak “Şehirlerde yapılacak olan iş birliklerine kapalı olmadığımızı ifade ettim. Bundan önceki örneklerinde gördüğümüz gibi, yüzde 25 ile alındığı seçimlerin olduğunu da unutmamak gerekir” açıklamasını yaptı.

"1994 SEÇİMLERİNİ ANIMSATTI"

Yapılan iki açıklamadan da partinin ittifak yapılması gerektiği düşüncesinde birleştiği görülüyor.
CHP yönetimi; Öztrak’ın açıklamasına ilişkin, “Faik Bey seçim zamanı geldiğinde ittifak konusunun tekrar değerlendirilebileceğini söylemek istedi. Ama aynı zamanda 1994 seçimlerini de anımsattı. Ortada partiler arası yine dağınık ve bölünmüş bir yapı vardı. Bu yapıdan faydalanan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu. Oy bölünmesi yüzünden yüzde 25 gibi bir oyla bile seçim kazanmıştı” yorumunu yaptı.

‘CHP DE DEĞİŞMELİ’

Değişimciler de İYİ Parti ile yapılacak bir ittifakın önemine dikkat çekiyor. Genel başkan Meral Akşener’in değerlendirmelerinin “öfkeyle” yapıldığını söyleyen değişimciler; “Seçim zamanı yaklaştığında İstanbul’da bir ittifakın ortaya çıkabileceğini” belirtiyor.

Bunun yanında yerel seçim için CHP’de değişimin gündeme gelmesi gerektiğini söyleyen kaynaklar; “Değişim olmadan gidilecek bir seçimin riskine dikkat çekiyor. Partinin topyekûn bir değişimle kırgın seçmenini yeniden kazanması gerekiyor” değerlendirmesini yapıyor.

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